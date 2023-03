Berrettini | ' E' un momento difficile | Miami può ridarmi fiducia'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Berrettini in crisi, Melissa Satta lo raggiunge a Miami. «Momento duro, riparto così» - adriano_cavagna : RT @quindicizero: Berrettini intervistato dalla Gazzetta dello Sport: 'Non voglio mentire, non sono stati giorni semplici sia a livello me… - Fprime86 : RT @quindicizero: Berrettini intervistato dalla Gazzetta dello Sport: 'Non voglio mentire, non sono stati giorni semplici sia a livello me… - sinneristi1 : RT @Gazzetta_it: Berrettini, Miami per risalire: 'Momento duro, riparto da qui'. E ci sarà anche Melissa - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Berrettini, Miami per risalire: 'Momento duro, riparto da qui'. E ci sarà anche Melissa -

Non si nasconde, comunque,. Non può che ammettere che questo sia undifficile della sua carriera. "Ho cercato dopo l'Australia di stare qualche settimana fuori dal circuito, per ...Aldello sbarco in Floridasulla carta è perfettamente integro e questo sposta la discussione su ciò che lo sta portando a rendere molto lontano dai suoi standard, come lui stesso ...... è rimasto scottato dalle polemiche per le fantomatiche distrazioni di una vita privata che nella realtà dei fatti non sfocia in eccessi [...] Aldello sbarco in Floridasulla ...

Tennis, Matteo Berrettini: "Sto vivendo un momento di down, ma sto lavorando per essere pronto a Miami" OA Sport

E' quello che cercherò di fare". Non si nasconde, comunque, Berrettini. Non può che ammettere che questo sia un momento difficile della sua carriera. "Ho cercato dopo l'Australia di stare qualche ...Matteo Berrettini sta passando il periodo peggiore della sua carriera agonistica, forse anche peggiore degli stop per infortunio. «Non voglio mentire, non sono stati giorni semplici sia a livello ...