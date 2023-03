Bergomi: «Inter, ora serve ricompattarsi! Dal mercato squadra indebolita» (Di giovedì 23 marzo 2023) Giuseppe Bergomi in una lunga Intervista al collega Gianluca Rossi attraverso il suo canale YouTube, ha parlato di Inter-Juventus, delle scelte arbitrali e della situazione generale in casa nerazzurra, soffermandosi su Simone Inzaghi. OLTRE L’EPISODIO – Bergomi torna a parlare di Inter-Juventus, ma va oltre l’episodio del tocco di mano: «Dobbiamo guardare poi la prestazione perché è la cosa più importante in questo momento. La Juventus è una squadra che per noi è abbastanza complicata perché si difende molto bene. Noi conosciamo i nostri problemi nell’attaccare una difesa schierata, ci devi sempre arrivare attraverso il gioco. Lasciando da parte l’episodio arbitrale, mi concentrerei più sulla prestazione della squadra che arrivava dalla qualificazione in Champions ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 marzo 2023) Giuseppein una lungavista al collega Gianluca Rossi attraverso il suo canale YouTube, ha parlato di-Juventus, delle scelte arbitrali e della situazione generale in casa nerazzurra, soffermandosi su Simone Inzaghi. OLTRE L’EPISODIO –torna a parlare di-Juventus, ma va oltre l’episodio del tocco di mano: «Dobbiamo guardare poi la prestazione perché è la cosa più importante in questo momento. La Juventus è unache per noi è abbastanza complicata perché si difende molto bene. Noi conosciamo i nostri problemi nell’attaccare una difesa schierata, ci devi sempre arrivare attraverso il gioco. Lasciando da parte l’episodio arbitrale, mi concentrerei più sulla prestazione dellache arrivava dalla qualificazione in Champions ...

