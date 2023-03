Benzina a prezzi troppo bassi: ma c’è la truffa sull’Iva. La Finanza sequestra 150 milioni di euro (Di giovedì 23 marzo 2023) Con un complesso meccanismo di società inesistenti, un’azienda di Parma comprava Benzina e gasolio da raffinerie di Slovenia e Croazia evadendo l’Iva e vendendoli poi sul mercato a un prezzo molto inferiore rispetto al normale. La Guardia di Finanza di Parma ha sequestrato 17 pompe bianche, ovvero i distributori senza loghi delle case petrolifere, in Emilia, ma anche nelle province di Brescia, Lodi e Verona. Il sequestro preventivo, emesso dal Gip di Parma su richiesta della procura europea, riguarda due società operanti nel commercio di carburanti e sette persone, fra le quali tre promotori e organizzatori di un’associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale. Con il decreto è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e, in alternativa, per equivalente, di beni mobili, immobili ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Con un complesso meccanismo di società inesistenti, un’azienda di Parma compravae gasolio da raffinerie di Slovenia e Croazia evadendo l’Iva e vendendoli poi sul mercato a un prezzo molto inferiore rispetto al normale. La Guardia didi Parma hato 17 pompe bianche, ovvero i distributori senza loghi delle case petrolifere, in Emilia, ma anche nelle province di Brescia, Lodi e Verona. Il sequestro preventivo, emesso dal Gip di Parma su richiesta della procurapea, riguarda due società operanti nel commercio di carburanti e sette persone, fra le quali tre promotori e organizzatori di un’associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale. Con il decreto è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e, in alternativa, per equivalente, di beni mobili, immobili ...

