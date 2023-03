Belen Rodriguez lancia una linea di abiti a fiori e i commenti sono netti | “Troppo cari | al mercato li trovi uguali” La mamma Veronica Cozzani interviene

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 marzo 2023)non si ferma nella sua avventura nel mondo della moda e dai costumi passa agli. “MAR DE MARGARITAS… Dei vestiti semplici cheeccellenti nella loro vestibilita, cioè! Ci ho lavorando tanto sulle forme che il vestito vi regalare! #fidatevi #nevadofiera (io utilizzo la small)”, si legge testualmente su un post Instagram della conduttrice. Ogni abito ha una sorta di bustino per “armonizzare” le forme. Ebbene, la reazione dei commentatori? Non delle migliori: “Belli tutti pertà però più di 100€ per un vestitino ami sembra un po’ tanto sinceramente…”, “Senza nessuna cattiveria, proprio non mi piacciono, banali non alla modo, molto lontani dallo stile italiano e d’alta moda. Alsi trovano simili”, “Bellissimi e li aspettavo con ...