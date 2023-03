Belen è di nuovo incinta? L’indizio sul web (Di giovedì 23 marzo 2023) Belen Rodriguez, nelle ultime ore, è finita al centro dei pettegolezzi per via di una sospetta terza gravidanza. Fin dalla sua assenza a Le Iene, gli spettatori avevano iniziato a prendere in considerazione questa ipotesi, però, il gesto compiuto dalla showgirl durante la giornata di ieri ha creato ancora più scalpore. Al momento, si tratta di una possibilità da non escludere. Potrebbe interessarti: Belen, nuove dichiarazioni su Marcuzzi e d’Urso dopo i vecchi screzi Belen incuriosisce tutti: il like tattico al commento sulla gravidanza Le gravidanze di Belen Rodriguez, che si sono concluse con la nascita di Santiago e della piccola Luna Marì, sono state seguite con grande interesse dai suoi fan. In questo momento, tutti gli occhi sono puntati su di lei, in attesa di un eventuale annuncio. La mossa della ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 23 marzo 2023)Rodriguez, nelle ultime ore, è finita al centro dei pettegolezzi per via di una sospetta terza gravidanza. Fin dalla sua assenza a Le Iene, gli spettatori avevano iniziato a prendere in considerazione questa ipotesi, però, il gesto compiuto dalla showgirl durante la giornata di ieri ha creato ancora più scalpore. Al momento, si tratta di una possibilità da non escludere. Potrebbe interessarti:, nuove dichiarazioni su Marcuzzi e d’Urso dopo i vecchi screziincuriosisce tutti: il like tattico al commento sulla gravidanza Le gravidanze diRodriguez, che si sono concluse con la nascita di Santiago e della piccola Luna Marì, sono state seguite con grande interesse dai suoi fan. In questo momento, tutti gli occhi sono puntati su di lei, in attesa di un eventuale annuncio. La mossa della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Belen è di nuovo incinta? L’indizio sul web #LeIene #BelenRodriguez #StefanoDeMartino - redazionerumors : Belen è incinta del terzo figlio? Da giorni sui social sta impazzando questa teoria che vedrebbe così spiegata l'as… - milanomagazine : Domani, martedì 21 marzo, in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con 'Le Iene”, condotto da Belen Rodriguez… - Piovegovernolad : ???? Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo in crisi: il gesto di lui non lascia dubbi, ha deciso di n…Altro…… - infoitcultura : Carolina Stramare, nuovo amore oltre la Juve? Paparazzata con l'ex di Belen -