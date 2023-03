Beach volley | World Tour 2023 Doppio trionfo azzurro in apertura! Gottardi Menegatti e Lupo Rossi ok al debutto

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 marzo 2023) Due vittorie e una sconfitta per l’Italia nella giornata di apertura del torneo Elite 16 di Tepic in Messico. Gottard8i/si prendono la soddisfazione di battere 2-0 le lettoni Graudina/Samoilova, mentre in campo maschjilevincono in rimonta 2-1 contro Cherif/Ahmed e Nicolai/Cottafava si devono arrendere per la quarta volta in stagione ai campioni norvegesi Mol/Sorum La partenza è stata giusta per la coppia azzurra inserita nel girone B femminile: Menegardi/ottengono la loro terza vittoria consecutiva a Tepic battendo con un secco 2-0 le forti lettoni Graudina/Samoilova. Primo set con le lettoni che partono forte, raggiungono anche un discreto vantaggio nella parte centrale ma le azzurre non mollano e pareggiano il conto a quota 18. Si gioca punto a punto ed èdi ...