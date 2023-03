Bayern Monaco, il punto sul futuro di Gnabry (Di giovedì 23 marzo 2023) Il futuro di Serge Gnabry è uno dei principali argomenti di discussione in casa Bayern Monaco. Il tedesco, come riporta Sky Sport, non... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 marzo 2023) Ildi Sergeè uno dei principali argomenti di discussione in casa. Il tedesco, come riporta Sky Sport, non...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Il sorteggio dei Quarti di Finale: ???? REAL MADRID ?? CHELSEA ?????????????? ???? INTER ?? BENFICA ???? ?????????????? MANCHESTER CITY… - infobetting : EA7 Milano-Bayern Monaco, la squadra di Messina cerca di allungare il momento positivo - notiziasportiva : ???? Analisi e previsioni per la 30esima giornata di Eurolega: ?? Olimpia Milano contro Bayern Monaco e Virtus Bologna… - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: EUROLEAGUE, SI TORNA IN CAMPO Olimpia Milano che ospita domani il Bayern Monaco in un round 30 che scatta questa sera co… - EnzoB_27 : @SteAsroma1927 @GiuseppeFalcao Quindi guardiola che ha vinto l'ultima Champions nel 2011 e nel frattempo ha allenat… -