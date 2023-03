Battiato, l'arte di realizzare la saldatura tra ricerca spirituale e sperimentazione artistica (Di giovedì 23 marzo 2023) Franco Battiato ha raccontato che amava le persone eccentriche. Io ho amato Battiato, pur seguendolo sporadicamente, perché amo le persone che non possono essere etichettate. Ci sono due orologi di ... Leggi su globalist (Di giovedì 23 marzo 2023) Francoha raccontato che amava le persone eccentriche. Io ho amato, pur seguendolo sporadicamente, perché amo le persone che non possono essere etichettate. Ci sono due orologi di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Oksana14501835 : RT @StanelVI: Franco Battiato canta la Cura su Sky Arte - maxandola67 : RT @Vivaticket: Nasceva oggi Franco Battiato, tutti lo conoscono come “il Maestro” che ha rivoluzionato il mondo della musica e non solo.… - SeleniaGranja : RT @StanelVI: Franco Battiato canta la Cura su Sky Arte - Calanto3 : RT @SiciliaPreziosa: 'Noi #siciliani siamo come boomerang che l’isola lancia per il mondo e che poi rientrano a portare l’arte che hanno re… - greenMe_it : Battiato, l’inno alla Terra del genio della musica italiana che fu precursore della lotta all’inquinamento -