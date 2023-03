Barriera di Milano, il Comune chiede al Prefetto più controlli (Di giovedì 23 marzo 2023) Il Sindaco Stefano Lo Russo e l’assessora alla Sicurezza Gianna Pentenero hanno chiesto di intensificare gli interventi contro la microcriminalità in Barriera di Milano nel corso dell’incontro del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolto questa mattina in Prefettura su richiesta della Città. “Il ripristino della legalità – afferma il sindaco – passa anche attraverso il presidio del territorio. Per questo occorre potenziare i controlli e la presenza delle forze dell’ordine al fine di contrastare i fenomeni di spaccio presenti e garantire ai cittadini e, in modo particolare, agli abitanti di quel quartiere, strade più sicure”. “Apprezziamo il segnale di attenzione emerso al Comitato di Ordine e Sicurezza sulla zona di Barriera di Milano – afferma l’assessora Pentenero ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 23 marzo 2023) Il Sindaco Stefano Lo Russo e l’assessora alla Sicurezza Gianna Pentenero hanno chiesto di intensificare gli interventi contro la microcriminalità indinel corso dell’incontro del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolto questa mattina in Prefettura su richiesta della Città. “Il ripristino della legalità – afferma il sindaco – passa anche attraverso il presidio del territorio. Per questo occorre potenziare ie la presenza delle forze dell’ordine al fine di contrastare i fenomeni di spaccio presenti e garantire ai cittadini e, in modo particolare, agli abitanti di quel quartiere, strade più sicure”. “Apprezziamo il segnale di attenzione emerso al Comitato di Ordine e Sicurezza sulla zona didi– afferma l’assessora Pentenero ...

