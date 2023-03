Barcellona, la Uefa apre un’indagine per il caso Negreira: i rischi (Di giovedì 23 marzo 2023) La Uefa ha deciso di aprire ufficialmente un’inchiesta sul Barcellona in merito al caso Negreira. Tutti i dettagli La Uefa si muove ufficialmente per il caso Negreira che vede coinvolto il Barcellona. Il rischio per il club blaugrana è quello dell’esclusione delle coppe qualora venisse ritenuto colpevole dalla commissione etica e disciplinare dell’ente del calcio europeo di aver violato i regolamenti. La vicenda è legata alle somme di denaro elargite nel corso degli ultimi anni dalla società catalana all’allora vicepresidente degli arbitri spagnoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Laha deciso di aprire ufficialmente un’inchiesta sulin merito al. Tutti i dettagli Lasi muove ufficialmente per ilche vede coinvolto il. Ilo per il club blaugrana è quello dell’esclusione delle coppe qualora venisse ritenuto colpevole dalla commissione etica e disciplinare dell’ente del calcio europeo di aver violato i regolamenti. La vicenda è legata alle somme di denaro elargite nel corso degli ultimi anni dalla società catalana all’allora vicepresidente degli arbitri spagnoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

