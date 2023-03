Barcellona, caso Negreira: la UEFA indaga! Rischio esclusione dalle Coppe (Di giovedì 23 marzo 2023) Si apre ufficialmente l’inchiesta della UEFA nei confronti del Barcellona. L’indagine verte sul “caso Negreira”, lo scandalo che ha coinvolto i blaugrana, accusati di aver pagato l’ex vicepresidente degli arbitri spagnoli. Ora i catalani potrebbero rischiare l’esclusione dalle Coppe. CONSEGUENZE SPORTIVE – Il Barcellona, ora, rischia grosso. La UEFA apre ufficialmente un’inchiesta sul club blaugrana dopo i pagamenti effettuati nei riguardi dell’ex vicepresidente del comitato arbitrale spagnolo. Per i catalani l’indagine sul “caso Negreira” potrebbe comportare delle conseguenze anche sul piano sportivo. Come riporta Calcio e Finanza la UEFA potrebbe sfruttare una norma presente nel ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 marzo 2023) Si apre ufficialmente l’inchiesta dellanei confronti del. L’indagine verte sul “”, lo scandalo che ha coinvolto i blaugrana, accusati di aver pagato l’ex vicepresidente degli arbitri spagnoli. Ora i catalani potrebbero rischiare l’. CONSEGUENZE SPORTIVE – Il, ora, rischia grosso. Laapre ufficialmente un’inchiesta sul club blaugrana dopo i pagamenti effettuati nei riguardi dell’ex vicepresidente del comitato arbitrale spagnolo. Per i catalani l’indagine sul “” potrebbe comportare delle conseguenze anche sul piano sportivo. Come riporta Calcio e Finanza lapotrebbe sfruttare una norma presente nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : ULTIM’ORA: L’Uefa apre indagine sul Barcellona in merito a potenziali violazioni legate al “Caso Negreira” - capuanogio : La #Uefa ha aperto un’indagine e sul caso #Barcellona. Che ha contorni inquietanti visto anche i documenti pubblica… - CorSport : ?? ULTIM'ORA La #UEFA apre un'indagine sul caso #Negreira Il #Barcellona trema #CorrieredelloSport #Liga… - fedetempesta72 : RT @tuttosport: ?? #Barcellona, Europa a rischio La #UEFA interviene sul caso #Negreira #ChampionsLeague #Liga #Tuttosport - dbd73 : RT @enzomarangio: Dopo l'inchiesta #prisma e le #plusvalenze che in Italia si sono trasformate in un processo contro la #Juventus su una no… -