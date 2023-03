++ Banca centrale svizzera alza i tassi dello 0 | 5% all' 1 | 5% ++

(Di giovedì 23 marzo 2023) La(Snb), nella riunione odierna, hato i0,5% all'1,5%. Lo comunica l'istituto elvetico secondo cui la decisione è necessaria per contrastare la pressione sull'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : La perdita 2022 della Banca Nazionale Svizzera più il prestito da 50 miliardi a #CreditSuisse fanno 200 miliardi. F… - borghi_claudio : la Banca Centrale Svizzera l'anno scorso ha fatto registrare una perdita di bilancio di 143 MILIARDI di dollari. Ad… - borghi_claudio : Ohibò... una Banca centrale che dice che farà quello per cui le banche centrali sono nate, ovvero garantire la liqu… - FaviaFrancesco : @bendellavedova USA, la banca centrale ha salvato una banca Svizzera, la banca centrale ha salvato una banca Madire… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Prova il nostro servizio online per il monitoraggio della Centrale Rischi Banca d'Italia #fisco… -

Wall Street alla vigilia, dopo una prima reazione positiva alla mossa della, ha chiuso in rosso, risentendo anche delle parole della segretaria al Tesoro, Janet Yellen , che ha negato ...Lasvizzera (Snb), nella riunione odierna, ha alzato i tassi dello 0,5% all'1,5%. Lo comunica l'istituto elvetico secondo cui la decisione è necessaria per contrastare la pressione sull'...Wall Street alla vigilia, dopo una prima reazione positiva alla mossa della, ha chiuso in rosso, risentendo anche delle parole della segretaria al Tesoro, Janet Yellen, che ha negato l'...

Dopo aver mantenuto il tasso di riferimento fermo per oltre sette anni la BNS aveva operato la prima stretta di 0,5 punti (da -0,75% a -0,25%) il 16 giugno 2022, quando si era mossa a sorpresa prima ...Sostenuti dai futures su Wall Street, positivi all'indomani della decisione della Fed, le Borse europee registrano l'intervento della Banca centrale svizzera, che ha alzato i tassi dello 0,5%, e ...