Bambini rimangono stesi immobili a terra – quando l’elicottero della polizia capisce perché | entra subito in azione

I Bambini sono spesso pieni di energie e di idee e alcuni più di altri. Per esempio io ricordo una volta, quando avevo 5 anni, nella quale pensai fosse bello disegnare con un pennarello sul letto a castello mio e di mio fratello. Creativo e bellissimo, pensai… invece ai miei genitori non piacque così tanto. Questi Bambini del Surrey, UK, hanno invece avuto un motivo più urgente di impiegare la loro creatività. Mentre stavano giocando alla caccia alle uova di Pasqua, parte di un evento di beneficenza per raccogliere fondi per un bambino malato di leucemia, all'improvviso i Bambini hanno sentito un elicottero. Hanno guardato su e hanno visto che si trattava di un elicottero della polizia. L'articolo prosegue sotto la foto. La polizia stava inseguendo ...

