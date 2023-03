(Di giovedì 23 marzo 2023) Il CorriereSera intervista il pilota Ducati Pecco. Questo fine settimana proverà a difendere il titolo in Portogallo, sul circuito di Portimao, nella gara inauguraleGp. Aviene chiesto se la Ducati può ancora migliorare. Risponde: «La nuovaè partita benissimo, funziona già megliovecchia. È più “fisica”, la chiedevo da un po’ e ci siamo arrivati. Ma c’è ancora margine, però noi siamo più pronti di altri avversari». Secondo Marquez la Ducati ha dato una lezione a. Per il bis dovrà difendersi soltanto da altri ducatisti?: «Ciò che ha cambiato la Ducati è stata anche la strategia sui piloti: prendere giovani. E ora questi giovani sono fra i più forti in pista». In tanti anni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Bagnaia: «#Mattarella mi ha sorpreso, si è fatto spiegare a cosa servivano tutti i bottoni della moto» Al CorSera… - danielesparisci : Chiacchierata con ?@PeccoBagnaia? : «Mattarella mi ha chiesto di spiegargli i tasti della moto. Prenderei la macchi… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Pecco Bagnaia e la vita da campione: «Nozze rinviate. A Mattarella ho parlato di moto» - rada_maja : RT @Corriere: Pecco Bagnaia e la vita da campione: «Nozze rinviate. A Mattarella ho parlato di moto» - Corriere : Pecco Bagnaia e la vita da campione: «Nozze rinviate. A Mattarella ho parlato di moto» -

... Nadal per il tennis, Mikaela Shiffrin per lo sci, Valentino Rossi e Francescoper la ... Nominato da Sergiocome uno dei 25 giovani Alfieri della Repubblica, Carlo è autistico dalla ...Il presidente della Repubblica, Sergio, ha invitato lui e il team Ducati al Quirinale, ... E di questo appuntamento sul calendario il padre dinon può che esserne orgoglioso. Pietro, ...Così Francesco "Pecco", il campione mondiale di MotoGP in carica, ospite di Fabio Fazio a ...hanno capito che la mia direzione era più la velocità" Sull'incontro con il Presidente: "...

MotoGp 2023, Bagnaia: «A Mattarella ho parlato di moto. Sinner, il mio idolo» Corriere della Sera

“Abbiamo un’idea su cosa dobbiamo lavorare durante la sessione del venerdì in preparazione della prima Sprint race in assoluto del sabato. Così Franco Morbidelli, pilota Yamaha, parlando in vista dell ...Pecco Bagnaia col numero 1 Ducati in Portogallo, sul circuito di Portimao, nella gara inaugurale della MotoGp, per difendere il titolo. «Mi sarebbe piaciuto sfidare Valentino al top. Presto sposerò Do ...