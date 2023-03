“Bacia Nikita…”. GF Vip, Luca Onestini: è successo tutto nel cortiletto. Attimi di panico in casa (VIDEO) (Di giovedì 23 marzo 2023) Scontro epico tra Luca Onestini e Oriana Marzoli al GF Vip 7. I due, amici da sempre anche grazie ad altri reality precedenti, sono sempre stati molto uniti e in sintonia, finora. tutto è successo durante un gioco innocente: obbligo o verità. Ad un tratto Luca ha chiesto ad Oriana: “Vinci il GF Vip o scegli Daniele? Quello che scegli accadrà“. Senza spiegazioni la reazione della Marzoli che non l’ha presa bene e ha perso la testa: “Amo no, tutti e due! Sarei falsa se dicessi che non voglio vincere. Voglio tutti e due davvero. Non sono falsa, voglio entrambi. E tu Micol non paragonare, io non ho una storia d’amore come la tua con Tavassi, quindi non sono cose sbilanciate tanto da dirti subito che scelgo l’amore. Quindi è come se ti dicessi se preferisci vincere o una conoscenza nata da poco con ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 marzo 2023) Scontro epico trae Oriana Marzoli al GF Vip 7. I due, amici da sempre anche grazie ad altri reality precedenti, sono sempre stati molto uniti e in sintonia, finora.durante un gioco innocente: obbligo o verità. Ad un trattoha chiesto ad Oriana: “Vinci il GF Vip o scegli Daniele? Quello che scegli accadrà“. Senza spiegazioni la reazione della Marzoli che non l’ha presa bene e ha perso la testa: “Amo no, tutti e due! Sarei falsa se dicessi che non voglio vincere. Voglio tutti e due davvero. Non sono falsa, voglio entrambi. E tu Micol non paragonare, io non ho una storia d’amore come la tua con Tavassi, quindi non sono cose sbilanciate tanto da dirti subito che scelgo l’amore. Quindi è come se ti dicessi se preferisci vincere o una conoscenza nata da poco con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jererodri2 : RT @Rosanna52702609: Oriana: tu mi hai messo in difficoltà è come se io ti dico per obbligo “vai e bacia Nikita” Questo ragazzo se ne è an… - CinziaCapitani1 : RT @Rosanna52702609: Oriana: tu mi hai messo in difficoltà è come se io ti dico per obbligo “vai e bacia Nikita” Questo ragazzo se ne è an… - MarinaGrilli2 : RT @Rosanna52702609: Oriana: tu mi hai messo in difficoltà è come se io ti dico per obbligo “vai e bacia Nikita” Questo ragazzo se ne è an… - BinatoFrancesca : RT @Rosanna52702609: Oriana: tu mi hai messo in difficoltà è come se io ti dico per obbligo “vai e bacia Nikita” Questo ragazzo se ne è an… - Melanie_795 : RT @Rosanna52702609: Oriana: tu mi hai messo in difficoltà è come se io ti dico per obbligo “vai e bacia Nikita” Questo ragazzo se ne è an… -

'Grande Fratello Vip', Antonella Fiordelisi riabbraccia (e bacia) Edoardo Donnamaria In collegamento prima parla dell'amicizia nata a sorpresa con Nikita e poi Signorini le fa leggere un post della mamma che dal suo profilo ha invitato i fan a farla uscire. 'A 19 anni dovevo andare ... Nikita, lettera ad Antonella dopo l'eliminazione: la reazione della Fiordelisi E lei che bacia la lettera...due anime STUPENDE!Nikita ed Antonella siete per POCHI! #gfvip #donnalisi #nikiters #nikella pic.twitter.com/D4CerRMm5P domenico fors (@Domenico1oo777) March 21, 2023 "Grande Fratello Vip", Antonella Fiordelisi riabbraccia (e bacia) Edoardo Donnamaria ... i migliori look al 'Grande Fratello Vip' IN PRIMA SERATA SU CANALE 5 'Grande Fratello Vip', le emozioni della 43esima puntata TANTI AUGURI! Fotogallery - Nikita Pelizon compie 29 anni tra arcobaleni ... In collegamento prima parla dell'amicizia nata a sorpresa cone poi Signorini le fa leggere un post della mamma che dal suo profilo ha invitato i fan a farla uscire. 'A 19 anni dovevo andare ...E lei chela lettera...due anime STUPENDE!ed Antonella siete per POCHI! #gfvip #donnalisi #nikiters #nikella pic.twitter.com/D4CerRMm5P domenico fors (@Domenico1oo777) March 21, 2023... i migliori look al 'Grande Fratello Vip' IN PRIMA SERATA SU CANALE 5 'Grande Fratello Vip', le emozioni della 43esima puntata TANTI AUGURI! Fotogallery -Pelizon compie 29 anni tra arcobaleni ...