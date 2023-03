'Azzurro per sempre': il commovente omaggio alla memoria di Vialli sulle maglie dell'Italia FOTO (Di giovedì 23 marzo 2023) Il messaggio è da brividi: nella parte interna della maglia che verrà indossata questa sera a Napoli dai giocatori dell'Italia... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 marzo 2023) Il messaggio è da brividi: nella parte internaa maglia che verrà indossata questa sera a Napoli dai giocatori...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : UN GRANDE SINNER ?????? Grazie a un match giocato perfettamente nei momenti chiave, Jannik batte Fritz al terzo set e… - WeAreTennisITA : AVANZA BERRETTINI ???? Al Challenger di Phoenix Matteo Berrettini vince una dura battaglia contro Vukic, battuto per… - sscnapoli : Vinci il sogno azzurro con @uniongaseluce! Partecipa al concorso di Union e vinci i fantastici premi in palio ogni… - ILOVEPACALCIO : “Luca Azzurro per sempre”: Italia stasera in campo con un omaggio a Vialli sulla maglia - Ilovepalermocalcio - GentilAlessia : RT @FBiasin: “Luca, Azzurro per sempre”. #Vialli #ItaliaInghilterra -