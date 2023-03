Azzurri visitano l’ospedale pediatrico Santobono Gravina | “Per portare un sorriso”

(Di giovedì 23 marzo 2023) Una delegazione della Nazionale si è recata all'OspedalePausilipon per far visita in diversi reparti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Calcio: azzurri visitano l’ospedale pediatrico Santobono - infoitsport : Calcio: azzurri visitano l'ospedale pediatrico Santobono - ScMotorieSelmi : Calcio: azzurri visitano l'ospedale pediatrico Santobono - TUTTOJUVE_COM : Calcio: azzurri visitano l'ospedale pediatrico Santobono - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: azzurri visitano l'ospedale pediatrico Santobono Guidati dal presidente Figc Gravina, 'per portare un sorriso' -

Per questo la Federazione ha organizzato anche a Napoli una visita degliai bambini ricoverati. Vogliamo portare un sorriso e un po' di vicinanza, consci di ricevere molto di più in umanità, ...In Vico Colonne a Cariati, ai Quartieri Spagnoli, sono spuntate le 11 sagome dei titolari, ...obiettivo di pellegrinaggio dei partenopei ma anche dei tanti turisti che già da tempo...Per "noi" intendo bianchi, magari con capelli biondi e occhi. Condividere con voi questa ... Quando gli europeil'Africa e l'Asia, si presentano come "expats". Non è la stessa cosa ...

Calcio: azzurri visitano l'ospedale pediatrico Santobono Agenzia ANSA

Una delegazione della Nazionale si è recata all'Ospedale Pediatrico Santobono Pausilipon per far visita nei reparti di neurochirurgia, neurologia, neuropsichiatria e neurooncologia. "La Nazionale ...Come riferisce Gazzetta, MCKennie, Zakaria e Arthur la Juventus punta a venderne almeno due in Premier League per mettere su un tesoretto da reinvestire sul mercato. I discorsi sono in fase avanzata ...