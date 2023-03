Azzi (Dazn): «Non mi sorprende che la Serie A pensi ad acquistarci, ma non sono in corso discussioni» (Di giovedì 23 marzo 2023) Il Ceo di Dazn Italia, Stefano Azzi, ha rilasciato un’intervista al Sole 24 Ore in cui parla di pirateria, streaming, diritti tv e anche della voce, confermata dall’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, secondo cui i club starebbero valutando di acquistare Sky Italia o Dazn. Innanzitutto, Azzi sottolinea che Dazn è in un momento di crescita, anche se il bilancio 2021 del gruppo Dazn a livello globale si è chiuso con un perdita di 2,17 miliardi di euro. «Il gruppo è in crescita corposa. I ricavi sono saliti del 70% e Dazn si sta ritagliando sempre di più il ruolo di leader europeo dello sport in streaming. Il gruppo si è posto l’obiettivo di arrivare alla profittabilità per la fine del 2023. E anche noi in Italia siamo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 marzo 2023) Il Ceo diItalia, Stefano, ha rilasciato un’intervista al Sole 24 Ore in cui parla di pirateria, streaming, diritti tv e anche della voce, confermata dall’amministratore delegato dellaA, Luigi De Siervo, secondo cui i club starebbero valutando di acquistare Sky Italia o. Innanzitutto,sottolinea cheè in un momento di crescita, anche se il bilancio 2021 del gruppoa livello globale si è chiuso con un perdita di 2,17 miliardi di euro. «Il gruppo è in crescita corposa. I ricavisaliti del 70% esi sta ritagliando sempre di più il ruolo di leader europeo dello sport in streaming. Il gruppo si è posto l’obiettivo di arrivare alla profittabilità per la fine del 2023. E anche noi in Italia siamo ...

