Aveva 57 dosi di droga | preso pusher a Scampia

(Di giovedì 23 marzo 2023)addosso complessivamente 57di: arrestato. Si cerca il complice che è riuscito a scappare57complessive di. I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella hanno arrestato per detenzione dia fini di spaccio A. P., un 43enne di Piscinola già noto alle forze dell'ordine. L'uomo era in strada, ai piedi del Lotto P di, in compagnia di un'altra persona. Quest'ultima è fuggita poco prima di finire in manette. I militari lo hanno perquisito, trovandogli addosso 46di eroina, 6 di kobret, 1 di cocaina e 4 di crack. Il 43enne è ora in carcere, in attesa di giudizio. I militari sono già sulle tracce del fuggitivo.