Avatar 3 | svelato il ritorno di un iconico villain del primo film della saga

(Di giovedì 23 marzo 2023) A confermare ildel personaggio nel terzo capitolo del franchise è stato il produttore Jon Landau, storico collaboratore di James Cameron. Nel corso di una recente intervista concessa a The Wrap, il produttore Jon Landau ha confermato che in3 vedremo tornare il personaggio di Parker Selfridge, interpretato come sempre da Giovanni Ribisi. Selfridge ha avuto un breve cameo in: La via dell'acqua durante una sequenza video in cui Quaritch (Stephen Lang) viene a conoscenza del suoin vita grazie alla clonazione in un nuovo, ma per il resto è stato assente dal sequel. "Penso che vedremo sicuramente più RDA man mano che andremo avanti. Sappiamo che Giovanni tornerà nel ruolo di Selfridge. Lo abbiamo visto solo …

