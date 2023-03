**Autonomia: Mattarella autorizza presentazione in Parlamento Ddl riforma** (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha autorizzato la presentazione in Parlamento del disegno di legge contenente le disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, approvato giovedì scorso dal Consiglio dei ministri. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio, hato laindel disegno di legge contenente le disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, approvato giovedì scorso dal Consiglio dei ministri. L'articolo CalcioWeb.

