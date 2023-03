Autonomia differenziata, per il sindaco di Salerno è un patto scellerato (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA pochi giorni dalla seduta del consiglio comunale, convocata per il prossimo 27 marzo, nella quale, partito socialista ha ottenuto che si discuta una mozione sull’Autonomia differenziata, è stato direttamente il sindaco di Salerno ad esprimere la sua chiara e netta posizione sulla questione. “L’Autonomia differenziata è un attacco senza precedenti all’unità nazionale ed ai diritti dei cittadini italiani – ha detto il sindaco definendo scellerato il progetto – A pagare il prezzo più alto sarebbe proprio il Meridione già penalizzato da un’iniqua ripartizione delle risorse nazionali ed europee”. Per il primo cittadino di Salerno, i Comuni rischiano di esser messi in ginocchio dopo aver fatto sforzi enormi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA pochi giorni dalla seduta del consiglio comunale, convocata per il prossimo 27 marzo, nella quale, partito socialista ha ottenuto che si discuta una mozione sull’, è stato direttamente ildiad esprimere la sua chiara e netta posizione sulla questione. “L’è un attacco senza precedenti all’unità nazionale ed ai diritti dei cittadini italiani – ha detto ildefinendoil progetto – A pagare il prezzo più alto sarebbe proprio il Meridione già penalizzato da un’iniqua ripartizione delle risorse nazionali ed europee”. Per il primo cittadino di, i Comuni rischiano di esser messi in ginocchio dopo aver fatto sforzi enormi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Sergio #Mattarella ha firmato i disegni di legge sulla Delega fiscale e sull'autonomia differenziata delle regioni… - marattin : La mia visita a Belluno in questo servizio della tv locale. I veneti sono persone troppo intelligenti e concrete pe… - peppeprovenzano : Resta solo da capire se il modello di Stato sociale che ha in mente #Meloni per l’Italia sia quello bielorusso o, p… - notizieloc : Foggia: PALAZZO DOGANA: INCONTRO “L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA” - - sebatassan : RT @zaiapresidente: ??? IL PRESIDENTE MATTARELLA HA FIRMATO IL DDL #AUTONOMIA CHE ORA APPRODA IN PARLAMENTO ??? ?? Il presidente della Repu… -

Ddl Autonomia: Mattarella firma il provvedimento - 2 Calderoli, la riforma compie un passo ulteriore del percorso . "Con la firma del Presidente della Repubblica sul disegno di legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata, la riforma compie un ulteriore passo avanti". Lo dichiara il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. "Dopo tutti i precedenti passaggi ... Il Ponte sullo Stretto entra in Consiglio Comunale. Pazzano: 'Non si farà mai' Consiglio comunale, ampia la fase dei preliminari con diversi argomenti sul tavolo del dibattito tra maggioranza e opposizione. Ponte sullo Stretto, autonomia differenziata, questione dehors e gazebo, Castore i temi che hanno anticipato i primi punti all'ordine del giorno. Fisco, Mattarella firma ddl per riforma I due disegni di legge relativi alla riforma fiscale e alle disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario possono essere presentati in Parlamento dopo che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha apposto la sua firma sui testi. Calderoli, la riforma compie un passo ulteriore del percorso . "Con la firma del Presidente della Repubblica sul disegno di legge per l'attuazione dell', la riforma compie un ulteriore passo avanti". Lo dichiara il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. "Dopo tutti i precedenti passaggi ...Consiglio comunale, ampia la fase dei preliminari con diversi argomenti sul tavolo del dibattito tra maggioranza e opposizione. Ponte sullo Stretto,, questione dehors e gazebo, Castore i temi che hanno anticipato i primi punti all'ordine del giorno.I due disegni di legge relativi alla riforma fiscale e alle disposizioni per l'attuazione dell'delle regioni a statuto ordinario possono essere presentati in Parlamento dopo che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha apposto la sua firma sui testi. Autonomia differenziata, perché per l'Italia adesso è un rischio. L'opinione di Reina Formiche.net Mattarella firma ddl presentazione Camere Autonomia e fisco Delega al Governo per la riforma fiscale - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Lo ... Ddl Autonomia, ok da Mattarella per approdo della riforma in Parlamento C’è la firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul ddl che autorizza la presentazione in Parlamento delle disposizioni per l’attuazione dell’Autonomia differenziata. Adesso il ... Delega al Governo per la riforma fiscale - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Lo ...C’è la firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul ddl che autorizza la presentazione in Parlamento delle disposizioni per l’attuazione dell’Autonomia differenziata. Adesso il ...