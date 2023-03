Autonomia differenziata | D’Aprile Uil Scuola lancia un segnale alla politica | “Schieratevi con chiarezza a favore della scuola nazionale”

(Di giovedì 23 marzo 2023) “La regionalizzazione è un’idea di destra che evidentemente non piace sololega. Non saremo spettatori e quindi inevitabilmente complici”. A dichiararlo è Giuseppe, Segretario generaleUilRua, durante il convegno “e diseguaglianze ignorate” svoltosi questa mattina a Campobasso. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zaiapresidente : ??? IL PRESIDENTE MATTARELLA HA FIRMATO IL DDL #AUTONOMIA CHE ORA APPRODA IN PARLAMENTO ??? ?? Il presidente della… - ultimora_pol : Sergio #Mattarella ha firmato i disegni di legge sulla Delega fiscale e sull'autonomia differenziata delle regioni… - marattin : La mia visita a Belluno in questo servizio della tv locale. I veneti sono persone troppo intelligenti e concrete pe… - rantoniucci : RT @salvini_giacomo: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il disegno di legge sull’autonomia differenziata e la legg… - AnnamariaCorra7 : RT @zaiapresidente: ??? IL PRESIDENTE MATTARELLA HA FIRMATO IL DDL #AUTONOMIA CHE ORA APPRODA IN PARLAMENTO ??? ?? Il presidente della Repu… -

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato i disegni di legge delega per la riforma fiscale e di disposizioni per l'attuazione dell'delle regioni a statuto ordinario. I due disegni di legge possono ora essere presentati in Parlamento. Il titolare del dossier, Roberto Calderoli , apprezza. "Con la firma del ...In programma, lunedì 27 marzo 2023, alle ore 16.30, nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana l'incontro: "L': pericoli da scongiurare ed azioni da intraprendere". Interverranno: Giuseppe Nobiletti (Presidente Provincia di Foggia), Carlo Russo (Presidente Associazione Foggia 5.0), ...Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato i disegni di legge delega per la riforma fiscale e di disposizioni per l'attuazione dell'delle regioni a statuto ordinario. I due disegni di legge possono ora essere presentati in Parlamento. .

Autonomia differenziata, perché per l'Italia adesso è un rischio. L'opinione di Reina Formiche.net

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i disegni di legge di autorizzazione per la presentazione alle Camere delle Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata ...C’è la firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul ddl che autorizza la presentazione in Parlamento delle disposizioni per l’attuazione dell’Autonomia differenziata. Adesso il ...