Autonomia | Calderoli | ' bene rapida firma Mattarella | è passo avanti'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Con la firma del Presidente della Repubblica sul disegno di legge per l'attuazione dell'Autonomia differenziata, la riforma compie un ulteriore passo avanti. Dopo tutti i precedenti passaggi istituzionali e i multipli via libera, l'autorizzazione del Quirinale alla presentazione in Parlamento consente all'Autonomia di proseguire il suo percorso. Un sentito e sincero apprezzamento al Presidente della Repubblica per la firma e la rapidità con cui è arrivata, a distanza di pochi giorni dall'approvazione in Consiglio dei ministri". Lo dichiara il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... peppeprovenzano : Esito del CdM per il #Sud, in sintesi Un Ponte immaginario (e salvo intese) per far passare l’autonomia differenzi… - AnnaAscani : Celebrare l’Unità d’Italia mentre si approva il disegno di Calderoli sull’autonomia pensato per dividerla in 20 pez… - Roberto_Fico : Il governo non si smentisce. Il disegno di legge Calderoli sull’autonomia differenziata spacca l’Italia in due. Un… - Giovann04712430 : RT @severino_nappi: Ad ottobre 2022 si candida a guidare la crociata del Sud contro l’Autonomia. A dicembre 2022 organizza una conferenza s… - severino_nappi : Ad ottobre 2022 si candida a guidare la crociata del Sud contro l’Autonomia. A dicembre 2022 organizza una conferen… -