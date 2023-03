(Di giovedì 23 marzo 2023) "Abbiamo bisogno di una prevedibilità legislativa". Il provvedimento sulle"aveva completato il suo iter. Non possiamo tornare indietro sugli accordi perché si danneggerebbero latra i co ...

Auto: Metsola, 'nessun dietrofront, sarebbe danno a fiducia' Tiscali Notizie

Lo ha sottolineato la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola in conferenza parlando dello stop alle auto inquinanti dal 2035.La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola ha recapitato una lettera al Consiglio Ue in cui si dice "preoccupata" in merito al rinvio del voto del Consiglio sulla normativa che prevede lo s ...