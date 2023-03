Auto elettrica, i 10 modelli più venduti in Italia e come decidere quale acquistare – Il confronto (Di giovedì 23 marzo 2023) Il mercato delle Auto elettriche sta cominciando a prendere sempre più piede, sottraendo terreno ai veicoli a benzina e diesel. All’interno dell’Unione europea, il 2022 si è chiuso con 1,56 milioni di nuove immatricolazioni di Auto elettriche, in crescita del 29% rispetto all’anno precedente. Una transizione che in l’Italia procede ancora a rilento. Nel nostro Paese, infatti, sono state vendute in un anno 49.536 nuove Auto elettriche, pari al 3,7% del totale delle nuove immatricolazioni. La regina indiscussa del mercato elettrico Italiano – secondo i dati Anfia – è la Fiat 500, che nel 2022 ha venduto 6.285 nuovi modelli, pari al 12,7% del totale dei nuovi veicoli full electric immatricolati in Italia. Gli altri due gradini del podio sono occupati dalla Smart (4.547 ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 marzo 2023) Il mercato delleelettriche sta cominciando a prendere sempre più piede, sottraendo terreno ai veicoli a benzina e diesel. All’interno dell’Unione europea, il 2022 si è chiuso con 1,56 milioni di nuove immatricolazioni dielettriche, in crescita del 29% rispetto all’anno precedente. Una transizione che in l’procede ancora a rilento. Nel nostro Paese, infatti, sono state vendute in un anno 49.536 nuoveelettriche, pari al 3,7% del totale delle nuove immatricolazioni. La regina indiscussa del mercato elettricono – secondo i dati Anfia – è la Fiat 500, che nel 2022 ha venduto 6.285 nuovi, pari al 12,7% del totale dei nuovi veicoli full electric immatricolati in. Gli altri due gradini del podio sono occupati dalla Smart (4.547 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdragoni : La trattativa fra Germania e Commissione UE farebbe anche si che non si debba tornare nuovamente a Strasburgo. E… - alealex73 : RT @Napalm51: Oh, tra poco tutti con l'auto elettrica perché il resto inquina, intanto mandano materiale bellico radioattivo in ucraina per… - DAmboldi : RT @Napalm51: Oh, tra poco tutti con l'auto elettrica perché il resto inquina, intanto mandano materiale bellico radioattivo in ucraina per… - AngeloBonelli1 : RT @AngeloBonelli1: Caro @CarloCalenda Se tu voti con #GiorgiaMeloni su politiche energetiche, sul nucleare , sulla giustizia, sull’auto el… - mihirdjin : RT @Napalm51: Oh, tra poco tutti con l'auto elettrica perché il resto inquina, intanto mandano materiale bellico radioattivo in ucraina per… -