Aurora Ramazzotti si sposa? La foto dell’anello non sfugge ai fan e scatena i gossip

(Di giovedì 23 marzo 2023) Non serve avere una vista da falco per notare l’enorme anello chesfoggia all’anulare sinistro. Nelle ultime storie Instagram di Michelle Hunziker infatti, i fan hanno notato il gioiello alla mano della figlia e le voci su un matrimonio in arrivo hanno iniziato a diffondersi velocemente. Pare che l’anello indossato dasia un regalo di Natale da parte del suo compagno Goffredo Cerza e, anche se non c’è la certezza che si tratti di una proposta ufficiale, ilcontinua e i fan adesso parlano di due eventi attesi in casa. l’imminente nascita del bimbo e un annuncio (o smentita) ufficiale sul fatidico “Si”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

Ormai manca davvero pochissimo al giorno in cui Aurora Ramazzotti diventerà mamma per la prima volta. E ovviamente anche quest'ultima si sta preparando all'evento nei migliori dei modi. Tuttavia la figlia di Michelle Hunziker non ha abbandonato i social. Aurora Ramazzotti è prossima al parto e ultimamente ha avuto modo di ironizzare con gli utenti sul cambiamento del suo corpo, tant'è che è diventato virale il dibattito sul suo seno esplosivo. Il parto per Aurora Ramazzotti è vicinissimo. Nonostante la data di nascita del suo primo figlio sia top secret, alcune foto fanno pensare che la 26enne abbia già pronte le valigie.

Ormai manca davvero pochissimo al giorno in cui Aurora Ramazzotti diventerà mamma per la prima volta. E ovviamente anche quest'ultima si sta preparando all'evento nei migliori dei modi. A pochi giorni dalla nascita del suo primo figlio Aurora Ramazzotti ha trascorso una giornata con sua madre Michelle Hunziker, che sui social ha mostrato emozionata il suo enorme pancione.