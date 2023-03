Auditel | relazione del presidente alla Camera | “Nella sfida globale tra i giganti del digitale tuteliamo pluralità e democrazia dei media”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 marzo 2023) “Solo i Jic (Joint industry commitees, ndr), ovvero gli organismi a controllo incrociato che, come nel caso di, riuniscono tutte le componenti del mercato televisivo (broadcasters, investitori pubblicitari, agenzie e centri) possono garantire la best practice in termini di trasparenza, indipendenza e inclusività di tutti i soggetti, nonché il corretto funzionamento del mercato deie dell’economiain generale”. Lo ha detto Andrea Imperiali,di(la società che raccoglie e pubblica i dati sull’ascolto televisivo italiano)suaannuale al Parlamento, dal titolo “Globalizzazione, mercato, sistemi di misurazione: il ruolo dei Jic nel nuovo contestotico”. L’attività di ...