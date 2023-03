Auditel: questa mattina la relazione annuale al Parlamento (Di giovedì 23 marzo 2023) GLOBALIZZAZIONE, MERCATO, SISTEMI DI MISURAZIONE: IL RUOLO DEI JIC NEL NUOVO CONTESTO MEDIATICO Un grazie particolare alla Presidenza della Camera per averci ospitato in questa prestigiosa e meravigliosa sede… e un cordiale saluto ai presenti – in sala e in streaming – che ringrazio per l’eccezionale opportunità di illustrare tutte le novità che hanno caratterizzato – e stanno caratterizzando – il percorso evolutivo di Auditel nel contesto di un mercato televisivo globalizzato, dove la competizione conosce nuove dinamiche e spalanca nuovi orizzonti generando, allo stesso tempo, speranze e inquietudini. Consentitemi, perciò, di partire (proprio) dal quadro internazionale, imprescindibile per comprendere i cambiamenti in atto e individuare le traiettorie evolutive dei prossimi mesi partendo da una premessa. Sullo stesso mercato infatti si intrecciano ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 23 marzo 2023) GLOBALIZZAZIONE, MERCATO, SISTEMI DI MISURAZIONE: IL RUOLO DEI JIC NEL NUOVO CONTESTO MEDIATICO Un grazie particolare alla Presidenza della Camera per averci ospitato inprestigiosa e meravigliosa sede… e un cordiale saluto ai presenti – in sala e in streaming – che ringrazio per l’eccezionale opportunità di illustrare tutte le novità che hanno caratterizzato – e stanno caratterizzando – il percorso evolutivo dinel contesto di un mercato televisivo globalizzato, dove la competizione conosce nuove dinamiche e spalanca nuovi orizzonti generando, allo stesso tempo, speranze e inquietudini. Consentitemi, perciò, di partire (proprio) dal quadro internazionale, imprescindibile per comprendere i cambiamenti in atto e individuare le traiettorie evolutive dei prossimi mesi partendo da una premessa. Sullo stesso mercato infatti si intrecciano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... akirarossi : @biscaramel_ @Samy7418 L'unica cosa che il programma non può taroccare sono i dati Auditel è quelli sono la vera fo… - RidTheRock : @MB5460 @mirkonicolino Non è possibile perchè Dazn ha adottato solo da questa stagione i dati ascolto auditel.. - davided81 : RT @KyriakosJabo: Questa esibizione decisa ora, senza senso. Un ultimo colpo di coda per sollevare la curva dell'auditel! ?? #IlCantanteMasc… - io_surf : RT @KyriakosJabo: Questa esibizione decisa ora, senza senso. Un ultimo colpo di coda per sollevare la curva dell'auditel! ?? #IlCantanteMasc… - KyriakosJabo : Questa esibizione decisa ora, senza senso. Un ultimo colpo di coda per sollevare la curva dell'auditel! ?? #IlCantanteMascherato -