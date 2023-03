Atti vandalici al Teatro Comunale la riflessione di Lucio Lonardo (FI) (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del coordinatore cittadino di Forza Italia, Lucio Lonardo, sugli Atti vandalici perpetrati ai danni del Teatro Comunale Vittorio Emmanuele. “L’ennesimo atto vandalico in città, questa volta il bersaglio è il Teatro Vittorio Emmanuele, non può passare inosservato e neanche può essere liquidato con le solite minacce di sanzioni e risarcimenti ben sapendo che le tanto decantate telecamere all’atto pratico sono inefficienti e inefficaci. Ma fatta salva la quota di inzivados fisiologica in ogni Città, il vero problema è che questi Atti vanno prevenuti e stroncati sul nascere non con lo spauracchio delle telecamere ma bensì inculcando nei giovani l’amore per la propria Città ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del coordinatore cittadino di Forza Italia,, sugliperpetrati ai danni delVittorio Emmanuele. “L’ennesimo atto vandalico in città, questa volta il bersaglio è ilVittorio Emmanuele, non può passare inosservato e neanche può essere liquidato con le solite minacce di sanzioni e risarcimenti ben sapendo che le tanto decantate telecamere all’atto pratico sono inefficienti e inefficaci. Ma fatta salva la quota di inzivados fisiologica in ogni Città, il vero problema è che questivanno prevenuti e stroncati sul nascere non con lo spauracchio delle telecamere ma bensì inculcando nei giovani l’amore per la propria Città ...

