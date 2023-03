ATP Miami 2023, Laslo Djere sfiderà Jannik Sinner. Eliminato Andy Murray, si ritira Monfils (Di giovedì 23 marzo 2023) Calato il sipario sul primo giorno di incontri del Masters1000 di Miami. Sul cemento della Florida tanti match interessanti che hanno portato a definire il quadro dei qualificati al secondo round della parte alta del tabellone. La prima notizia è che sarà il serbo Laslo Djere il prossimo avversario di Jannik Sinner. Il n.58 del ranking ha piegato sul punteggio di 6-2 7-6 (3) l’australiano Aleksandar Vukic (n.168 ATP), proveniente dalle qualificazioni. Una prestazione consistente del balcanico che, quindi, se la vedrà contro l’altoatesino. Niente da fare per Fabio Fognini (n.91 del ranking), impegnato contro il tedesco Jan-Lennard Struff (n.103 del ranking): 6-4 5-7 6-4 lo score in favore del teutonico, che nel secondo turno se la vedrà contro il bulgaro Grigor Dimitrov. Eliminazione anche per ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) Calato il sipario sul primo giorno di incontri del Masters1000 di. Sul cemento della Florida tanti match interessanti che hanno portato a definire il quadro dei qualificati al secondo round della parte alta del tabellone. La prima notizia è che sarà il serboil prossimo avversario di. Il n.58 del ranking ha piegato sul punteggio di 6-2 7-6 (3) l’australiano Aleksandar Vukic (n.168 ATP), proveniente dalle qualificazioni. Una prestazione consistente del balcanico che, quindi, se la vedrà contro l’altoatesino. Niente da fare per Fabio Fognini (n.91 del ranking), impegnato contro il tedesco Jan-Lennard Struff (n.103 del ranking): 6-4 5-7 6-4 lo score in favore del teutonico, che nel secondo turno se la vedrà contro il bulgaro Grigor Dimitrov. Eliminazione anche per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : ?? 'Un torneo perfetto'. Così Carlos Alcaraz sul suo straordinario #BNPPO23, titolo numero otto in carriera, terzo M… - OA_Sport : ATP Miami 2023, Laslo Djere sfiderà Jannik Sinner. Eliminato Andy Murray, si ritira Monfils - - OA_Sport : ATP Miami 2023, Fabio Fognini deve arrendersi in tre set a Jan-Lennard Struff nel primo turno - - ChapoKnows : ATP Miami .50u - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Al via il Masters 1000 di Miami. Lo spagnolo Alcaraz cerca la conferma dopo il trionfo a Indian Wells. Sinner guida le sper… -