Atletico Madrid | Depay | «Simeone mi ha trasmesso molta energia fin dal primo momento in cui sono arrivato»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Il #Milan Primavera di Ignazio Abate supera l'Atletico Madrid di Fernando Torres e accede alle final four di… - dorinileonardo : RT @DanVMor: La cosa divertente è che questo Real Madrid qui finisce secondo a 15 punti dal Barça, viene eliminato dal Borussia Dortmund in… - DottorMux : @Gazzetta_it Perché andare a vedere il Real Madrid costa di più di andare a vedere l’Atletico Madrid. Cazzetta. - MatteoGufi3 : RT @MatthijsPog: ???? Álvaro Morata sul suo futuro: 'Ascolterò l'allenatore, la società... Sono molto felice qui all'Atlético Madrid, ma in f… - clay0_cga : ???? Colo-Colo ???? ???? ???? Arsenal ???? Milan ???? Atletico Madrid ???? Borussia Dormunt ???? ???? ???? River!!! -

Sime Vrsajlko saluta il mondo del calcio. Il terzino croato, che in carriera ha vestito - tra le altre - le maglie di Inter,, Genoa e Sassuolo, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Il calciatore balcanico, che lo scorso 10 gennaio ha festeggiato 31 anni, era svincolato dopo l'ultima esperienza ...Per esempio quella di João Félix all': acquistato a zero dal Padroense nel 2015 e cresciuto nel settore giovanile, l'attaccante portoghese si è trasferito nella capitale spagnola per ...Morata, inoltre, ha prolungato il proprio accordo scritto con l'fino al 2024 e ciò potrebbe favorire anche un'eventuale intesa a cifre basse per un nuovo trasferimento. Morata - ...

Atletico Madrid, a giugno torna Renan Lodi: occasione di mercato per le italiane Calciomercato.com

Memphis Depay, giocatore dell’Atletico Madrid, ha parlato a NOS del suo approdo i biancorosso e del tecnico Simeone. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Simeone mi ha trasmesso molta energia fin dal ...Con l'estate che si avvicina il futuro di Alvaro Morata torna in bilico e l'attaccante ex Juve ora all'Atletico Madrid ne ha parlato a RTVE: ...