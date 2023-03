Atleticamente con le Fiamme Gialle Simoni: al Giannattasio di Ostia studenti e atleti in pista (Di giovedì 23 marzo 2023) Ostia – Presso l’impianto sportivo Pasquale Giannattasio di Lido di Ostia-Stella Polare, il I Nucleo atleti del Centro Sportivo delle Fiamme Gialle diretto dal T.Col. Aldo De Donno nell’ambito delle progettualità del nuovo modello di Gruppo Sportivo Militare, orientato sempre di più alle collaborazioni con il mondo dell’istruzione e al rilancio post-pandemia, hanno organizzato un evento sportivo finalizzato alla divulgazione dell’atletica leggera tra i giovani che frequentano gli istituti secondari di primo grado della provincia di Roma, denominato “atleticamente 2023 con le Fiamme Gialle G. Simoni”. Tale manifestazione, già organizzata nell’ultima stagione agonistica (2022), ha ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 marzo 2023)– Presso l’impianto sportivo Pasqualedi Lido di-Stella Polare, il I Nucleodel Centro Sportivo dellediretto dal T.Col. Aldo De Donno nell’ambito delle progettualità del nuovo modello di Gruppo Sportivo Militare, orientato sempre di più alle collaborazioni con il mondo dell’istruzione e al rilancio post-pandemia, hanno organizzato un evento sportivo finalizzato alla divulgazione dell’ca leggera tra i giovani che frequentano gli istituti secondari di primo grado della provincia di Roma, denominato “2023 con leG.”. Tale manifestazione, già organizzata nell’ultima stagione agonistica (2022), ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Atleticamente con le Fiamme Gialle Simoni: al Giannattasio di Ostia studenti e atleti in pista - angelo_perfetti : Atleticamente con le Fiamme Gialle Simoni: al Giannattasio di Ostia studenti e atleti in pista… - Giusepp55243096 : @musetto_davanti @AJG_Official Fagioli è migliorato solo atleticamente per il resto era già clamoroso in b. Hai mai… - LavisioBlog : Atleticamente: un'avventura sportiva con l'U.S. Cornacci - L'Avisio Blog - IMBili8 : @deliux9 Raramente visto un giocatore più veloce di Cambiasso. Leggeva con 3 tempi di anticipo e non lo passavano q… -