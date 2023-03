Atletica | russi e bielorussi esclusi dalle competizioni internazionali

(Di giovedì 23 marzo 2023) Posizione forte presa dalla World Athletics:e bielorimarranno fuoridileggera per “il prossimo futuro”. La federazione mondiale complica notevolmente il percorso di qualificazione di questi atleti in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Al termine dell’esecutivo, il presidente Sebastian Coe ha annunciato la riammissione della federazionedi Mosca, sospesa da sette anni a seguito dello scandalo doping, ma al tempo stesso ha ribadito la sua linea di intransigenza sulla partecipazione degli atletie bieloalle, intrapresa subito dopo l’invasione dell’Ucraina. Il Cio aveva messo al bando atleti di ...

La World Athletics , federazione mondiale dell'atletica leggera, prende posizione e ha deciso che gli atleti russi e bielorussi resteranno fuori dalle competizioni internazionali 'per il prossimo futuro'. Una decisione importante, in un momento in ...e bielorussi ancora fuori Gli atleti russi e bielorussi ancora esclusi della competizioni internazionali di atletica leggera anche nel "prossimo futuro" a seguito dell' invasione ...

Non ci sono ancora atlete transgender capaci dei "minimi" per le gare internazionali al massimo livello, ma intanto l'atletica mondiale dice no alla ... l'esclusione dalle gare internazionali di russi ...Posizione forte presa dalla World Athletics: russi e bielorussi rimarranno fuori dalle competizioni internazionali di atletica leggera per "il prossimo futuro". La federazione mondiale complica ...