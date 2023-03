Atalanta, speranze dall’infermeria: Koopmeiners può rientrare a Cremona (Di giovedì 23 marzo 2023) Calcio. Allenamento a ranghi ridotti a Zingonia per l’assenza degli 11 nazionali. Ma migliora la situazione degli infortunati: l’olandese potrebbe rientrare già sabato 1 aprile a Cremona. Sperano anche Djimsiti e Vorlicky. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 23 marzo 2023) Calcio. Allenamento a ranghi ridotti a Zingonia per l’assenza degli 11 nazionali. Ma migliora la situazione degli infortunati: l’olandese potrebbegià sabato 1 aprile a. Sperano anche Djimsiti e Vorlicky.

