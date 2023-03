Atalanta, Musso: «Possiamo giocarcela per l’Europa. Sui miei errori in porta…» (Di giovedì 23 marzo 2023) Le parole del portiere dell’Atalanta Juan Musso tra bilanci stagionali, rapporto con Bergamo e obiettivi nerazzurri in ottica Europa Tramite Tuttosport, il portiere dell’Atalanta Juan Musso (autore fino ad ora di una stagione altalenante) ha rilasciato qualche dichiarazione sul rush finale dei nerazzurri in ottica europea. CLASSIFICA E OBIETTIVI – «Attualmente credo che abbiamo meritato ampiamente questa classifica e questi punti, considerando anche la classifica positiva che abbiamo. Un risultato che rispecchia anche il mio lavoro tra i pali. Per un periodo abbiamo difeso con il baricentro basso, poi siamo ritornati all’attacco: la priorità è vincere al di là dei clean shett. Dobbiamo continuare a giocare ogni partita come una finale». RENDIMENTO A BERGAMO – «Il primo anno è stato complicato. Sono arrivato a ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Le parole del portiere dell’Juantra bilanci stagionali, rapporto con Bergamo e obiettivi nerazzurri in ottica Europa Tramite Tuttosport, il portiere dell’Juan(autore fino ad ora di una stagione altalenante) ha rilasciato qualche dichiarazione sul rush finale dei nerazzurri in ottica europea. CLASSIFICA E OBIETTIVI – «Attualmente credo che abbiamo meritato ampiamente questa classifica e questi punti, considerando anche la classifica positiva che abbiamo. Un risultato che rispecchia anche il mio lavoro tra i pali. Per un periodo abbiamo difeso con il baricentro basso, poi siamo ritornati all’attacco: la priorità è vincere al di là dei clean shett. Dobbiamo continuare a giocare ogni partita come una finale». RENDIMENTO A BERGAMO – «Il primo anno è stato complicato. Sono arrivato a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Atalanta, Musso: «Possiamo giocarcela per l’Europa. Sui miei errori in porta…» - AmoBergamo : #Bergamo Musso a Tuttosport: «I tifosi sono incredibili. Da portiere non devi avere memoria» - tuttoatalanta : Musso a Tuttosport: 'Atalanta, la classifica è buona. Un portiere non può avere memoria' - CalcioPillole : #Atalanta, #Musso: 'Buona classifica, un portiere non deve avere memoria' #SerieA #news #cip - Fantacalcio : Atalanta, Musso: 'Gol subiti? Abbiamo cambiato una cosa' -