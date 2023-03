Atalanta | Hojlund superstar e il prezzo lievita

(Di giovedì 23 marzo 2023) L'ultimo gioiello di casasi chiama Rasmus, la Dea lo ha pescato l'estate scorsa spendendo ben 17 milioni, un'operazione importante per il club di Percassi che ha dato quasi subito i suoi frutti. Il danese è stato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioPillole : #Atalanta, #Hojlund attira l'Europa su di sé: ecco quanto chiede la Dea #calciomercato #news #cip - Fantacalcio : Atalanta, quanti dubbi in attacco per Gasperini: e al Fantacalcio... - SKYCOOL0 : RT @TMit_news: La ??1?1? dei giocatori col maggiore aumento di #valoredimercato ???? dopo l'aggiornamento della #SerieA mette le ali ?. Da un… - RaffaelloMo : RT @TMit_news: La ??1?1? dei giocatori col maggiore aumento di #valoredimercato ???? dopo l'aggiornamento della #SerieA mette le ali ?. Da un… - snail_75 : RT @TMit_news: La ??1?1? dei giocatori col maggiore aumento di #valoredimercato ???? dopo l'aggiornamento della #SerieA mette le ali ?. Da un… -

A Gnonto piacerebbe tornare in Italia, specie se l'si qualificherà in Champions, ma la società bergamasca dovrà sfidare la folta concorrenza di Roma, Juventus, Milan e Napoli.Vedidell'. Lukaku - Osimhen, stagioni all'oppostoLukaku e Osimhen stanno vivendo annate completamente opposte. Il nigeriano è capocannoniere della Serie A con 21 gol e sta ......dell'atalantino, mentre in difesa Hjulmand si affida all'esperienza del milanista Kjaer. Altre conoscenze, vecchie e nuove, del calcio italiano sono Hjulmand (Lecce), Maehle () ...

Atalanta, Hojlund ha già attirato l'attenzione di mezza Europa. Ma la base d'asta è di almeno 40 milioni TUTTO mercato WEB

Il sito Transfermarkt.it ha aggiornato i valori di mercato riguardanti la Serie A. Com’era prevedibile in considerazione dell’andamento del campionato è il Napoli a dominare nelle varie classifiche. D ...Di seguito le sue parole. Palomino, difensore dell’Atalanta in un’intervista all’Eco di Bergamo: “Non ci preoccupa la rimonta Juve” Su chi l’ha colpito di più tra Lookman e Hojlund: “Mi piacciono ...