Assalti con spade e coltelli: in India è caccia al leader indipendentista sikh (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar – Scimitarre, coltelli, pistole e un sogno: la creazione di uno Stato indipendente sikh in India. Il 30enne Amritpal Singh, carismatico leader del movimento Khalistan – fuorilegge in India e che da anni ha dichiarato guerra alle autorità di Delhi – è latitante da cinque giorni. Si è aperta così una caccia all'uomo, con le autorità Indiane che hanno chiuso la rete internet in tutto lo Stato del Punjab e hanno arrestato 78 sostenitori del capo indipendentista. La "caccia all'uomo" è tuttora in corso ma la situazione "è sotto controllo. I cittadini sono pregati di non credere alle voci", ha fatto sapere la polizia. Massiccio il dispiegamento di forze armate nelle zone rurali del Punjab, in particolare attorno villaggio natio ...

