Ascolti TV | Mercoledì 22 Marzo 2023. La TV dei 100 e Uno cala al 12.6% (1,7 mln) ed è battuta da Brave Ragazze (2,27 mln – 13.3%) e Chi l'ha Visto (2 mln – 12.9%). Bene il finale di Mare Fuori (9.2% – 1,49 mln)

Piero Chiambretti Nella serata di ieri, Mercoledì 22 Marzo 2023, su Rai1 il film Brave Ragazze ha interessato 2.266.000 spettatori pari al 13.3%. Su Canale 5 – dalle 21.500 alle 0.36 – la seconda e ultima puntata de La Tv dei 100 e Uno ha raccolto davanti al video 1.693.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Rai2 il finale di stagione di Mare Fuori 3 ha interessato 1.487.000 spettatori pari al 9.2% di share (primo episodio: 1.505.000 – 8%, secondo episodio: 1.468.000 – 11.2%). Su Italia 1 Mission: Impossible – Protocollo Fantasma ha intrattenuto 1.075.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Chi l'ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.050.000 spettatori pari ad uno share del 12.9%. Su Rete4 Controcorrente totalizza ...

