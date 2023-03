Ascolti TV | Mercoledì 22 Marzo 2023 La TV dei 100 e Uno cala al 12 6% 1 | 7 mln ed è battuta da Brave Ragazze 2 | 27 mln – 13 3% e Chi l’ha Visto 2 mln – 12 9% Bene il finale di Mare Fuori 9 2% – 1 | 49 mln

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaSamoggia : RT @fanpage: I dati auditel della serata di mercoledì 22 marzo, ecco chi ha vinto la consueta sfida agli ascolti tv. Nel dettaglio anche gl… - infoitcultura : Ascolti Tv in Europa, mercoledì 22 marzo 2023 - AngryMercurio : RT @fabiofabbretti: #LaTvDei100EUno crolla al 12.6% (1,69 mln), battutto dal film #BraveRagazze (13.3% - 2,26 mln) e da #ChiLhaVisto (12.9%… - fanpage : I dati auditel della serata di mercoledì 22 marzo, ecco chi ha vinto la consueta sfida agli ascolti tv. Nel dettagl… - mattiamattiaaa : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #Auditel: mercoledì nero per le ammiraglie, flop colossale Chiambretti, male il film di Rai1 con Ambra-Argentero… -

Marco Zonetti per Dagospia piero chiambretti la tv dei 100 e uno 4 GliTv e i dati Auditel del 22 marzo 2023 vedono, in prima serata, un altronero per le reti ammiraglie. Brave ragazze, il film di Rai1 con Ambra, Luca Argentero, Serena Rossi e ...... la prima ci ha appena rifilato The Voice Kids , la seconda sta mandando in onda, alsera ... il talent, proposto in due puntate al sabato sera su Rai Uno, è andato bene in. Si è ...... tramesso ieri su Rai1, è stato il programma più visto della prima serata di22 marzo, ... A seguire, tra gli altridella prima serata: 'Mare Fuori 3' su Rai2 (1.487.000 spettatori, ...