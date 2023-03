Ascolti TV 22 marzo 2023 | dati auditel ieri sera | chiude Mare Fuori 3 | la TV dei 100 e uno | Brave Ragazze

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : #AscoltiTv mercoledì 22 marzo 2023: Brave ragazze, Mare Fuori 3, La Tv dei 100 e uno, Chi l'ha visto?, dati Auditel… - CorriereCitta : #AscoltiTv Brave Ragazze, Mare Fuori 3 e La Tv dei 100 e uno, chi ha vinto ieri sera? Dati Auditel e share di merco… - infoitcultura : Ascolti tv ieri martedì 21 marzo 2023: share di Il commissario Ricciardi 2 su Rai 1, Tre sorelle su Canale 5 - asannais : RT @fabiofabbretti: Il record di Belve giova a #StaseraCèCattelan (7.6%) - SpazioWrestling : WWE: Ascolti ancora in calo per NXT (21 marzo) #WWE #NXT -

...dall'avvistamento della luna in Arabia Saudita prevista quest'anno la sera di mercoledì 22...prodotti - soprattutto in Egitto e Turchia - appositamente per questo periodo di massimi. ...BOLOGNA - TERRA BRUCIATA , uscito il 10, è il nuovo singolo di MAURA , artista di adozione bolognese dall'universo musicale eclettico, frutto di, influenze e contaminazioni che vanno dal pop al rock, dall'r&b all'elettronica e ...... la data di uscita di Rocco Schiavone 5 sarebbe fissata per mercoledì 292023 . È però vero ... La serie avrebbe dovuto migrare sulla prima rete , visti glicostanti e in crescita. Invece ...

Ascolti tv e dati Auditel martedì 21 marzo: vince Il Commissario Ricciardi, Fagnani e Belve chiudono col botto Virgilio Notizie

Nella serata di ieri, martedì 21 marzo, su Rai Uno l’ultima puntata della fiction Il Commissario Ricciardi 2 ha coinvolto 3.596.000 spettatori pari al 20.9%. (361 Magazine) Ascolti tv Prime Time Gli ...L’ultima puntata di NXT andata in onda su USA Network martedì 21 marzo, ha fatto registrare 550.000 telespettatori. Il risultato è in leggero calo rispetto a quello della scorsa settimana, quando lo s ...