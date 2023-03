Ascani Pd | ' La ' madre' Giorgia Meloni manda i bambini innocenti in carcere'

(Di giovedì 23 marzo 2023) Se dici di essere una 'cristiana' ti dovresti comportare dae da cristiana. "Lache ieri ancora una volta ha ripetuto in Aula "sono una", come spiega il fatto che la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - TV7Benevento : Carceri: Ascani a Meloni, 'madre? Non vuol dire nulla se poi fatti sono questi' - -

...voglia costringere in carcere i bambini innocenti delle detenute Essere, come essere donna, non vuol dire nulla se poi i fatti concreti sono questi". È quanto scrive su Twitter Anna......che la sua maggioranza voglia costringere in carcere i bambini innocenti delle detenute Essere, come essere donna, non vuol dire nulla se poi i fatti concreti sono questi". Così Anna...Laè una cosiddetta professoressa democratica, una di quelle vere, e lui non se l'aspettava ... come Annae Lia Quartapelle, più genuinamente millennial, con la personalità definita dai ...

Carceri: Ascani a Meloni, 'madre Non vuol dire nulla se poi fatti ... Civonline

Essere madre, come essere donna, non vuol dire nulla se poi i fatti concreti sono questi”. Così Anna Ascani del Pd su twitter.Il 20 marzo del 1972, esattamente 51 anni fa, Empoli perdeva un sacerdote molto amato in città: il proposto monsignor Ascanio Palloni. Nato a Scandicci, ...