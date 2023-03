Vai agli ultimi Twett sull'argomento... samagobaol : breve recap situazione dei nostri bidoni in terra anglosassone: - tottenham abbagliato dallo storto svedese rimarrà… - Antonio23667226 : RT @JuventusUn: #Juve, che fai con i prestiti? Da #Rovella e Cambiaso a #Kulusevski, da #Arthur a #Zakaria e #McKennie! LE NOVITÀ ?? http… - JuventusUn : #Juve, che fai con i prestiti? Da #Rovella e Cambiaso a #Kulusevski, da #Arthur a #Zakaria e #McKennie! LE NOVITÀ ??… - Alexzanotto05 : ?????? Juventus, le dichiarazioni di Pastorello su Arthur: “#Arthur lascerà il #LiverpoolFC a fine stagione, tornerà… - Josse34775797 : @Nathan_Gr_ Nathan sai quanto guadagna Arthur ? Sai cosa c'è scritto a bilancio ? Secondo te con la situazione fina… -

Sii come l'acqua, cerca di adattarti ad ogni. Se il tuo avversario si apre, chiuditi. Se ... che è il suo complemento naturale, non può sopravvivere se non viene nutrito dall'acqua (......e il cartellino di, che tornerà dal prestito al Liverpool. Difficile per i biancocelesti ambire ad incassare di più visto il rendimento di quest'anno del proprio giocatore e la sua...Il primo in unamolto veloce, senza pensare, è venuto tutto naturalmente: sono riuscito ... Però una giocata che veramente mi ha fatto stare bene è l'assist perCabral contro il Riga ...

Arthur, la situazione con il Liverpool DailyNews 24

Come riferito da Calciomercato.com, sono ormai certi i rientri al termine della stagione di Arthur e Zakaria. Liverpool e Chelsea avrebbero deciso di non esercitare il diritto di riscatto, ...La Juventus ragiona in ottica calciomercato e studia la situazione di Arthur e Zakaria per deciderne il futuro ...