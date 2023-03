Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Arsenal, occhi puntati su un obiettivo della Juve: Iván Fresneda, difensore del Real Valladolid, è entrato nel miri… - KunGrax : Mamma mia l’Arsenal che goduria per gli occhi - Manfred44545763 : @simonettif @realvarriale @sscnapoli @ChampionsLeague @juventusfc Ma cosa c'entra? Che la Juve quest'anno fa schifo… -

Due giorni dopo, contattò l'. Questo è stato Ozil, figlio di immigrati turchi a Gelsenkirchen, ultimo di quattro fratelli, timido e solitario, glia palla, lo sguardo assonnato e una ...... Marco Calabresi Quindicesimo quarto di finale raggiunto dall', che lo scorso ottobre era ...puntati sull'ex capitano blaugrana Vicky Losada (arrivata a Roma dal City poco più di un mese fa)...Sull'ex prodotto del settore giovanile dell'Inter hanno messo glialcune delle big di oltre Manica che lo stanno seguendo con grande attenzione:, Manchester City e Chelsea sono le più ...

Arsenal, occhi puntati su un gioiello del Borussia Dortmund Calcio in Pillole

JUVE GNONTO - In attesa di concludere la stagione in corso, la Juventus pensa già alla prossima finestra di calciomercato. Uno dei tasselli da sistemare ...La Juventus avrebbe messo gli occhi su Wilfried Gnonto, attaccante classe 2003 del Leeds e della nostra nazionale, in vista della prossima stagione: stando a quanto riportato da "La ...