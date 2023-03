Arrestato 17enne per spaccio, violenza e minaccia (Di giovedì 23 marzo 2023) Un ragazzo di 17 anni, residente a Fermo, è stato identificato e denunciato all'autorità giudiziaria competente dai carabinieri di Porto San Giorgio (Fermo) per spaccio di stupefacenti e per violenza ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) Un ragazzo di 17 anni, residente a Fermo, è stato identificato e denunciato all'autorità giudiziaria competente dai carabinieri di Porto San Giorgio (Fermo) perdi stupefacenti e per...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ScrivoLibero : In esecuzione di un'ordinanza emessa dalla sezione penale di Minorenni della Corte di Appello di Palermo, i militar… - Yogaolic : Pugni in faccia, denti rotti e coltello: il 17enne che terrorizza i coetanei a #Milano - occhio_notizie : Accoltella per vendetta un ragazzo presso lo stadio Landieri a Scampia: è stato arrestato dalla Polizia di Stato un… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Milano, tre violente rapine a minori: arrestato un 17enne #18marzo - cronachecampane : Napoli, accoltella un ragazzino allo stadio Landieri di Scampia: arrestato 17enne -