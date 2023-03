Army of the Dead: Zack Snyder aggiorna i fan sullo status del sequel (Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo mesi di silenzio attorno al progetto, Zack Snyder ha voluto fare chiarezza sullo sviluppo del sequel di Army of the Dead, film realizzato in esclusiva per Netflix. Dopo l'inaspettato successo di Army of the Dead, film diretto da Zack Snyder e uscito su Netflix nel 2021, la piattaforma ha dato il via libera al sequel intitolato Planet of the Dead. Dall'annuncio non si sono avute più notizie sul progetto, ma a fare chiarezza ci ha pensato lo stesso regista. "Per quanto riguarda l'universo di Army of the Dead, state tranquilli: è ancora vivo e vegeto nella mia mente e so esattamente cosa farei. Dipende tutto da come procederemo con Rebel Moon e con ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo mesi di silenzio attorno al progetto,ha voluto fare chiarezzasviluppo deldiof the, film realizzato in esclusiva per Netflix. Dopo l'inaspettato successo diof the, film diretto dae uscito su Netflix nel 2021, la piattaforma ha dato il via libera alintitolato Planet of the. Dall'annuncio non si sono avute più notizie sul progetto, ma a fare chiarezza ci ha pensato lo stesso regista. "Per quanto riguarda l'universo diof the, state tranquilli: è ancora vivo e vegeto nella mia mente e so esattamente cosa farei. Dipende tutto da come procederemo con Rebel Moon e con ...

