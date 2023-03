Armi | investimenti | sicurezza | così Russia e Cina cooperano in Africa

(Di giovedì 23 marzo 2023) La volontà didi creare un nuovo ordine globale passa dai Paesi in via di sviluppo. Dal sud-est asiatico, ma ancor di più da America Latina e, e cioè dal cosiddetto sud del mondo. Qui, dove sorgono nazioni spesso in difficoltà economica, travolte da scenari politici instabili e prive degli strumenti InsideOver.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _m3dvsa_ : @erretti42 @ErmannoKilgore Il @pdnetwork ha dei gruppi legati agli investimenti in armi dall arkansas sionista alla… - brotto_marco : RT @nortropp: @brotto_marco @giulianol Cina e Russia portano investimenti Noi, armi - nortropp : @brotto_marco @giulianol Cina e Russia portano investimenti Noi, armi - AristarcoScann1 : RT @Lacasespoglia: Risultati della sua attività? Attacchi ai #Diritti delle persone, provocazioni neofasciste, aumento della povertà, nient… - Lacasespoglia : Risultati della sua attività? Attacchi ai #Diritti delle persone, provocazioni neofasciste, aumento della povertà,… -

... e il previsto ok ufficiale al piano di acquisti comuni di, all'economia, con il dibattito ... Oggi a tutti sono chiesti importantiper la transizione ecologica, digitale, per le ...... rinnovando ancora una volta la disponibilità a mandare. Ma quanto spende l'Italia in materia ... Ma sembra comunque che l'Italia non fermerà qui i suoiin materia di Difesa. Altri ...... contrari all'ulteriore invio dia Kiev. Loading... "Sul Patto Stabilità Ue impari da suoi ... Oggi a tutti sono chiesti importantiper la transizione ecologica, digitale, per le catene ...

Così Russia e Cina cooperano in Africa Inside Over

Dopo l’approvazione del Senato anche la Camera dà il via libera alla risoluzione di maggioranza in vista del prossimo Consiglio europeo.(Adnkronos) - "Il presidente Putin non si prepara alla pace, ma a più guerra". E' il monito del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che ha ...