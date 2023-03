Armi a Kiev, la premier cerca unità I ministri leghisti entrano in ritardo (Di giovedì 23 marzo 2023) Imbarazzo per un'iniziale assenza del Carroccio, poi colmata dall'arrivo di Valditara e Calderoli. Calenda attacca: 'Governo già in crisi'. Poi la maggioranza vota un'unica risoluzione, le opposizioni ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Imbarazzo per un'iniziale assenza del Carroccio, poi colmata dall'arrivo di Valditara e Calderoli. Calenda attacca: 'Governo già in crisi'. Poi la maggioranza vota un'unica risoluzione, le opposizioni ...

