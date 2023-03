Aree verdi del Sannio | approvato il progetto | oltre un milione di euro dalla Regione

(Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –ilesecutivo per gli interventi sulle infrastrutturee per la mitigazione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici nel territorio della Provincia di Benevento. Lo comunica il Presidente Nino Lombardi il quale ha precisato che il programma prevede verranno investiti sul territorio complessivamente € 1.183.300 su finanziamento dellaCampania con l’impiego di operai agricoli forestali a Tempo Indeterminato e Determinato. Laha delegato alla Provincia di Benevento le funzioni in materia di Forestazione e bonifica montana ai sensi della Legge Regionale n. 11/96 e gli interventi di tenuta del verde e di mitigazione dei rischi, predisposti dal Settore Forestazione diretto dall’arch. Giancarlo Corsano, rientrano nel Piano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ISDEItalia : RT @cities_clean: Le principali associazioni di pediatri italiani si schierano per città a zero emissioni! Chiedono: ??strade scolastiche… - carlosetsept1 : @ROBYBOX @AngeloCiocca Per rimediare hanno la soluzione Un magnifico ponte sospeso con aree verdi, belvedere ( o m… - giancalsp : @Ris__20 @Dottor_Strowman Ma anche le aree interne pisciano in testa a molte regioni 'verdi'.questo sarà andato a puttane a Pescopagano - garnant : RT @cittadimodena: ?? Divieto di fumo in alcuni luoghi all'aperto ?? Dal 21 marzo, è in vigore l’ordinanza che vieta il fumo, anche con dispo… - MIMoMA22 : La gestione delle poche aree verdi di Milano è a dir poco imbarazzante. Strano per uno che la mena col green e l’ammmorre per l’ambiente. -

Pochi mesi fa c'è stato il varo della variante generale al Pgt, che favorisce la rigenerazione urbana e territoriale riservando particolare attenzione alla tutela dellee al recupero ...... leparcheggio in Via Castellana nei pressi del mercato ortofrutticolo, in Via Rota e all'... ospedale, mercato e via Rota, area vicina ad attività e spazi'. 'Quello di Treviso è un ...Nel sottolineare che entrambi gli asili e cioè anche quello di via Santina Campana su cui un altro ricorso sarebbe all'orizzonte, 'sono destinati a ricadere suattrezzate con risorse ...

Aree verdi e spazi gioco, lavori nelle frazioni LA NAZIONE

«Siamo in attesa dei decreti del Governo, subito dopo ci sarà una legge regionale per individuare le aree idonee». Questa la risposta ... con la finalità di salvaguardare l’Umbria cuore verde d’Italia ...aree dedicate a lab di innovazione e aree verdi. E l'offerta enogastronomica è stata studiata per intercettare, con formati innovativi, ma già ampiamente collaudati, le esigenze di un pubblico ...