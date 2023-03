Aperto l’ambiente online INDIRE per i tutor dei neoassunti 2022-23: in allegato un modello di circolare (Di giovedì 23 marzo 2023) l’ambiente INDIRE dedicato ai tutor accoglienti?dei docenti neoassunti impegnati nel periodo di formazione e prova e dei docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nell’a.s. 2022-23, è già attivo. Anche la fase relativa all’accompagnamento del docente-tutor è da considerare come?uno degli elementi portanti?del modello di formazione dell’anno di prova. Come indicato nella circolare ministeriale 39972 del 15-11-2022, “si conferma determinante il ruolo del docente tutor nel suo compito precipuo di affiancamento del docente neoassunto durante tutto il percorso di formazione e di prova, con compiti di collaborazione e supervisione professionale”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 marzo 2023)dedicato aiaccoglienti?dei docentiimpegnati nel periodo di formazione e prova e dei docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nell’a.s.-23, è già attivo. Anche la fase relativa all’accompagnamento del docente-è da considerare come?uno degli elementi portanti?deldi formazione dell’anno di prova. Come indicato nellaministeriale 39972 del 15-11-, “si conferma determinante il ruolo del docentenel suo compito precipuo di affiancamento del docente neoassunto durante tutto il percorso di formazione e di prova, con compiti di collaborazione e supervisione professionale”. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pompeii_sites : Da domani, 16 marzo, sarà aperto il quartiere servile della Casa dei Vettii, con l'ambiente del larario e la stanza… - pompeii_sites : Da oggi è aperto il quartiere servile della Casa dei Vettii, con l'ambiente del larario e la stanza con gli affresc… - orizzontescuola : Aperto l’ambiente online INDIRE per i tutor dei neoassunti 2022-23: in allegato un modello di circolare - Silvano61597632 : RT @famarella: @babetta123 E poi continuano a massacrarci i CABASISI con la tutela dell'ambiente; con l'ecosostenibilità; con i consumi res… - graniserba : Energia sostenibile per l'ambiente...incontro aperto a turti. Sabato 25 marzo a Erba #energia #ambiente #futuro -

La Cina non è ancora pronta a fare concorrenza a ChatGPT ...artificiale infatti è già un campo di scontro aperto tra i due ...verso la Cina di quei microchip necessari per sviluppare l'... le ultime su tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il ... PATERNÒ. "NOTIZIE SOSTENIBILI" DA RECAP AL LICEO MARIO RAPISARDI ... via Fonte Maimonide 119, si terrà l'evento aperto alla ... hanno ragionato sull'importanza dell'impegno di ognuno per salvaguardare l'...dell'impegno di ognuno per salvaguardare l'ambiente e il pianeta ... Acqua salata dai rubinetti ad Andora, la Procura apre un procedimento Il Procuratore Capo della Repubblica Ubaldo Pelosi ha aperto un ... legale di Onda ligure Consumo e Ambiente, che portano avanti la ... L'atto aveva chiesto di indagare per omissione di atti d'ufficio, ... ...artificiale infatti è già un campo di scontrotra i due ...verso la Cina di quei microchip necessari per sviluppare'... le ultime su tecnologia, gadget,e diritti. Iscriviti subito Il ...... via Fonte Maimonide 119, si terrà'eventoalla ... hanno ragionato sull'importanza dell'impegno di ognuno per salvaguardare'...dell'impegno di ognuno per salvaguardaree il pianeta ...Il Procuratore Capo della Repubblica Ubaldo Pelosi haun ... legale di Onda ligure Consumo e, che portano avanti la ...'atto aveva chiesto di indagare per omissione di atti d'ufficio, ... Aperto l’ambiente online INDIRE per i tutor dei neoassunti 2022-23: in allegato un modello di circolare Orizzonte Scuola